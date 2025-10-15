Kean, il percorso di recupero è iniziato: l'auspicio è riaverlo a disposizione per il Bologna
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Moise Kean. Dopo aver fatto ritorno a Firenze lunedì di comune accordo con la Nazionale, ha svolto una sessione di terapie specifiche per migliorare la sua condizione. Gli è stato inoltre prescritto un lavoro preciso, così da incoraggiare il processo di recupero. L’obiettivo è bruciare le tappe per tornare a disposizione il prima possibile.
Lo vuole Kean e se lo augura Pioli. Il peso specifico del centravanti viola è evidente a tutti, nonostante il periodo di difficoltà vissuto dalla Fiorentina in questi primi mesi della nuova stagione. L'auspicio è di poterlo riavere per la sfida di domenica 26 ottobre contro il Bologna. Kean farà il possibile, lo sta già facendo.
