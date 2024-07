MONNECCHI, Dopo il Como, nuovo prestito all'Eibar

FirenzeViola.it

Margherita Monnecchi, centrocampista offensiva, è tornata dal prestito al Como Women dopo 25 presenze e un gol, aiutando il club a evitare la retrocessione. La calciatrice però, come afferma TMW, non è destinata a rimanere in maglia viola. Per lei è pronta una nuova esperienza sempre in prestito, stavolta all'estero, precisamente in Spagna con l'Eibar, squadra della Liga F.