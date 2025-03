Italia Under 19, il ct Matteucci convoca anche due viola per le prossime tre sfide

L’Italia Under 19 Femminile si prepara alle tre sfide - contro Bielorussia, Slovacchia e Svezia -, che prenderanno il via da mercoledì due aprile in Romagna per conquistare il pass per la fase finale dell’Europeo di categoria che si giocherà in Polonia dal 15 al 27 giugno e così regalare all’Italia una doppietta con l’Under 17, che ha già conquistato la qualificazione, che manca dal 2018. Un risultato straordinario che si aggiunge alla qualificazione delle Azzurre di Soncin a Euro 2025 in Svizzera.

Nicola Matteucci, ct della Selezione, ha convocato per i suddetti impegni anche le calciatrici della Fiorentina Emma Lombardi e Maya Cherubini. Di seguito le convocate e il calendario:

Portiere: Elena Belli (Cesena), Emma Mustafic (Juventus);

Difenditrici: Carolina Bertora (Juventus), Martina Cocino (Juventus), Lidia Consolini (Inter), Azzurra Gallo (Juventus), Emma Lombardi (Fiorentina), Elena Cristina Pizzuti (Roma), Martina Tosello (Juventus);

Centrocampiste: Maya Cherubini (Fiorentina), Jessica Ciano (Inter), Paola Fadda (Inter), Manuela Perselli (Sassuolo), Sofia Testa (Cesena), Marta Zamboni (Juventus);

Attaccanti: Eleonora Ferraresi (Juventus), Emma Girotto (Sassuolo), Giada Cimò Pellegrino (Sampdoria), Manuela Sciabica (Napoli), Rosanna Ventriglia (Roma).

Europeo femminile under 19 – Round 2, Gruppo A4

Calendario

Mercoledì 2 aprile

Ore 12. Slovacchia-Svezia (Stadio ‘Tullo Morgagni’, Forlì)

Ore 15. ITALIA-Bielorussia (Stadio ‘Valentino Mazzola’, Santarcangelo di Romagna)

Sabato 5 aprile

Ore 12. Svezia-Bielorussia (Stadio Comunale, Castel San Pietro Terme)

Ore 15. ITALIA-Slovacchia (Stadio ‘Valentino Mazzola’, Santarcangelo di Romagna)

Martedì 8 aprile

Ore 15. Svezia-ITALIA (Stadio ‘Tullo Morgagni’, Forlì)

Ore 15. Bielorussia-Slovacchia (Stadio Comunale, Castel San Pietro Terme)