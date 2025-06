Europeo femminile U19, Il c.t Matteucci: "Sensazioni positive. Vogliamo arrivare il più in alto possibile"

Domani pomeriggio l'Italia farà il suo esordio all'Europeo femminile Under19 in programma in Polonia. Le azzurre di mister Nicola Matteucci sfideranno le padrone di casa della Polonia alle 18:00 (il match sarà visibile in diretta su Rai Sport). Per quanto riguarda la Fiorentina due sono le giocatrici gigliate convocate per la rassegna continentale, Emma Lombardi (difensore) e Maya Cherubini (centrocampista). Di seguito le parole del Commissario Tecnico Nicola Matteucci durante la conferenza stampa di vigilia: "Le sensazioni sono buone. Le ragazze hanno la carica giusta per dimostrare quello che valgono e che hanno preparato. Le emozioni, a volte, possono giocare dei brutti scherzi: per questo sarà fondamentale mantenere l'equilibrio, ma proveremo a mettere in campo tutte le abilità che abbiamo.

La squadra è cresciuta tanto nella consapevolezza nei propri mezzi. Siamo riusciti a ottenere risultati importanti contro squadre forti, le stesse che troveremo qui in Polonia, ma dobbiamo sapere che non possiamo mollare niente: vogliamo arrivare più in alto possibile e tornare in Italia con un'esperienza che ci possa avere arricchito".