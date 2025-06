Due giocatrici della Fiorentina volano all'Europeo Under 19 con la maglia azzurra

vedi letture

Due giocatrici della Fiorentina Femminile, Emma Lombardi e Maya Cherubini, volano agli Europei con l'Italia Under 19. Le azzurrine infatti dal 15 giugno saranno in campo in Polonia per la fase finale dell'Europeo, qualificante per la fase finale del Mondiale Under 20 che si giocherà nel 2026 sempre in Polonia. Dopo una prima fase di preparazione che si è svolta la scorsa settimana a Tirrenia, il tecnico Nicola Matteucci ha ufficializzato la lista delle 20 convocate per l'Europeo, di cui 13 calciatrici classe 2006 e sette classe 2007.

All'indomani della finale della Coppa Italia Femminile Primavera, in programma domenica 8 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia tra Juventus e Fiorentina, e che vedrà in campo diverse protagoniste dell'Europeo Under 19, le Azzurrine si raduneranno sempre a Tirrenia in vista della partenza per la Polonia fissata per giovedì 12, a tre giorni dall'esordio di domenica 15 contro le padrone di casa, già affrontate e battute nel Round 1, un 2-1 del 27 novembre firmato Pellegrino Cimò e Sciabica. Mercoledì 18 sarà la volta del match contro la Svezia, anch'essa già incontrata lungo il cammino di qualificazione, ma nel Round 2: proprio lo 0-0 dell'8 aprile scorso a Forlì diede all'Italia la certezza del ritorno nella fase finale dopo 3 anni di assenza. Sabato 21 l'ultima sfida del girone contro la Francia.

L'ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Elena Belli (Cesena), Emma Mustafic (Juventus);

Difensori: Carolina Bertora (Juventus), Martina Cocino (Juventus), Lidia Consolini (Inter), Azzurra Gallo (Juventus), Emma Lombardi (Fiorentina), Elena Cristina Pizzuti (Roma), Martina Tosello (Juventus);

Centrocampiste: Martina Cherubini (Roma), Maya Cherubini (Fiorentina), Paola Fadda (Inter), Manuela Perselli (Sassuolo), Marta Zamboni (Juventus);

Attaccanti: Eleonora Ferraresi (Juventus), Emma Girotto (Sassuolo) Giada Pellegrino Cimò (Sampdoria), Manuela Sciabica (Napoli Femminile), Carolina Tironi (Cesena), Rosanna Ventriglia (Roma)



Staff - Tecnico: Nicola Matteucci; Assistente tecnico: Silvia Piccini; Capodelegazione: Patrizia Recandio; Coordinatore Nazionali Giovanili Femminili: Enrico Sbardella; Metodologo: Fabio Andolfo; Preparatore atletico: Vincenzo Piermatteo; Preparatori dei portieri: Mattia Volpi, Niccolò Bianucci; Match analyst: Nicolò Tolin; Medici: Michela Cammarano, Matteo Vacca, Andrea Gattelli; Fisioterapisti: Fabrizio Casati, Marco Fiore; Nutrizionista: Vito Flavio Valletta; Tutor scolastico: Mariaceleste Basile; Comunicazione: Marco Calabresi; Segretario: Aurora Leo; Organizzazione: Elena Moretti; Responsabile amministrativo: Edmondo Padula

UEFA WOMEN'S EURO UNDER 19Gruppo A: Polonia (paese ospitante), Svezia, Francia, ItaliaGruppo B: Portogallo, Paesi Bassi, Inghilterra, Spagna (detentrice)Il PROGRAMMA DEL GRUPPO APrima giornata - Domenica 15 giugnoOre 18: Polonia-ITALIA (Stalowa Wola)Ore 19: Francia-Svezia (Rzeszów)Seconda giornata - Mercoledì 18 giugnoOre 18: Polonia-Francia (Mielec)Ore 19: Svezia-ITALIA (Stalowa Wola)Terza giornata - Sabato 21 giugnoOre 16: Svezia-Polonia (Tarnobrzeg)Ore 16: ITALIA-Francia (Rzeszów)