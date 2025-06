La viola Janogy convocata dalla Svezia Femminile per l'imminente Europeo

Nelle scorse ore il ct della Svezia Femminile, Peter Gerhardsson, ha annunciato la lista delle 23 giocatrici che disputeranno l'Europeo in programma il prossimo luglio. Presenti, tra queste, anche due rappresentanti del nostro campionato come Hanna Bennison della Juventus e Madelen Janogy della Fiorentina, ma anche diverse ex della Serie A come Nilden, Sembrant, Asllani e Hurtig. Questo l'elenco ufficiale:

Portiere: Tove Enblom (Valerenga), Jennifer Falk (Hacken), Emma Holmgren (Levante)

Difenditrici: Joanna Andersson (Linkoping), Nathalie Bjorn (Chelsea), Magdalena Eriksson (Bayern Monaco), Smilla Holmberg (Hammarby), Amanda Ilestedt (Arsenal), Hanna Lundkvist (San Diego Wave), Amanda Nilden (Tottenham), Linda Sembrant (Bayern Monaco)

Centrocampiste: Filippa Angeldahl (Real Madrid), Kosovare Asllani (London City Lionesses), Hanna Bennison (Juventus), Fridolina Rolfo (Barcellona), Johanna Rytting-Kaneryd (Chelsea), Julia Zigiotti Olme (Bayern Monaco)

Attaccanti: Stina Blackstenius (Arsenal), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg), Lina Hurtig (Arsenal), Sofia Jakobsson (London City Lionesses), Madelen Janogy (Fiorentina), Ellen Wangerheim (Hammarby)