Femminile, Primavera batte l'Inter e vola in finale di Coppa Italia!

Alle ore 17, al ViolaPark si è disputata la semifinale di Coppa Italia Primavera femminile, che ha visto la Fiorentina battere l’Inter per 2-1. In gol per le viola Cherubini e Pieri.

La squadra di casa, allenata da Mr.Melani, si conquista quindi la finale del torneo, che si giocherà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia domenica 8 giugno alle ore 17. Finale che vedrà protagoniste Fiorentina e Juventus, in quanto le bianconere si sono conquistate un posto in finale, battendo per 2-0 il Sassuolo.