Fiskerstrand sicura: "Siamo una delle squadre che può vincere il campionato"

L'estremo difensore della Fiorentina Femminile, Cecilie Fiskerstrand, è stata intervistata sui canali ufficiali della Fiorentina sul momento della squadra di Pinones Arce, ecco le dichiarazione della norvegese: "Penso che la squadra sia cresciuta molto negli ultimi sei mesi, perché in estate abbiamo fatto molti cambiamenti e di conseguenza è cambiato anche il nostro modo di pensare e giocare, serve tempo per adattarsi alle novità. Credo che la nostra squadra sia cresciuta, stiamo migliorando e i risultati arrivano, ma in questo momento siamo ancora in fase di sviluppo. Tutte noi vogliamo migliorare e ottenere risultati e vincere. In squadra penso che ci sia un potenziale enorme per crescere, non ci poniamo limiti. Dopo la sosta credo che non è facile ripartire, ma noi indipendentemente dall'avversario siamo molto concentrate e vogliamo continuare a giocare il nostro calcio. Ci stiamo concentrando su di noi.

Ripartire in casa dopo la sosta fa sempre piacere, è positivo, per cui credo che il gruppo non veda l'ora di iniziare, vogliamo continuare quello che avevamo lasciato in sospeso a Natale. Siamo una delle squadre che può vincere il campionato, ma credo che fino alla fine sarà, come pensavo già dall'inizio, un campionato equilibrato. Non credo che ci sia una squadra superiore alle altre, tutte possono vincere e perdere con tutte, quindi la posizione in cui chiuderemo in classifica dipende solo da noi, perché tutte le squadre possono vincere. Ora vivremo un momento difficile con molte partite da giocare, ma è quello che vogliamo e sogniamo. Queste sono le partite che amiamo. Siamo tutte entusiaste di iniziare a giocare partite dove è obbligatorio vincere".