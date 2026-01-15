Fiorentina Femminile: ufficializzate le date delle gare dalla 13° alla 15° giornata
Attraverso i propri canali social, la Fiorentina Femminile ha ufficializzato data e orario delle gare di Serie A, dalla 13° alla 15° giornata. Si tratta di Inter-Fiorentina, in programma domenica 8 febbraio alle 15.45, Milan-Fiorentina in programma sabato 14 febbraio alle 14.45 e Fiorentina-Sassuolo in programma domenica 22 febbraio alle ore 18.
La squadra di Pablo Pinores-Arce occupa attualmente la 3° posizione in classifica frutto di 17 punti in 9 giornate (score di 5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). Prossimo impegno la sfida di campionato in programma tra due giorni in casa contro il Genoa alle 15:00 per continuare a mantenere le prime posizioni di classifica e, magari, ridurre il gap dalla capolista Roma, a 22 punti.
