Fiorentina Femminile ko nell'amichevole col Parma: al Viola Park finisce 2-3

La Fiorentina Femminile cede di misura al Parma nella prima amichevole dell’anno, utile per mettere minuti nelle gambe in vista degli impegni ufficiali del mese. Finisce 3-2 per le ospiti la sgambata del Viola Park, con la doppietta di Janogy ad aprire e le ducali che vanno a segno nella ripresa. Inizia meglio la Fiorentina che va subito in gol con Catena, rete che però viene annullata per fuorigioco. Il gioco delle gigliate è più incisivo e infatti dopo una ventina di minuti Janogy segna una doppietta, prima con un tapin e dopo con un diagonale dalla sinistra che non lascia chance a Copetti. La chiusura del primo tempo è a tinte gialloblu, con il Parma in crescendo.

Qualità delle ospiti che esce meglio nella ripresa, quando entrambe le formazioni attingono ampiamente alle panchine per dare spazio a forze fresche. È il 56’ quando Cox di testa accorcia le distanze, poi un’ispiratissima Rabot prima impegna Bettineschi poi riesce a batterla per il 2-2 con una respinta vincente dopo un gran intervento del portiere viola. La bilancia del match resta in equilibrio fino all’85’ quando Lonati incorna in rete il gol del 3-2. L’ultimissima chance capita sui piedi di Catena che in velocità a tu per tu con Copetti trova l’opposizione del portiere viola. Il primo test del nuovo anno si chiude così, con buone indicazioni per Mister Pinones Arce e minuti per tante giocatrici sia della Prima Squadra che della Primavera. Le gigliate proseguiranno il lavoro al Viola Park in vista del ritorno in campo previsto il 17 Gennaio in casa contro il Genoa.