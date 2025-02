Fiorentina Femminile, domenica c'è la Roma al Viola Park: le info sui biglietti

Ultima giornata di regular season: la Fiorentina Femminile sfida la Roma al Viola Park domenica alle ore 15. Un match che già ha il sapore europeo. Le giallorosse infatti sono dirette contendenti della Fiorentina per un posto nella Champions League 2025/26 e la corsa per il pass europeo inizia già da questa giornata. Ecco le informazioni rese note dal club viola:

CALENDARIO E MODALITÀ DI VENDITA

VENDITA LIBERA + PROMO ABBONATI: Dalle ore 15:00 del 03/02/2025 fino ad inizio gara vendita libera dei biglietti, con tariffe dedicate pergli abbonati al campionato Serie A Enilive stagione sportiva 2024/2025.

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio (bambini di qualsiasi età e altezza compresi) dovranno essere muniti di biglietto.: tariffa promozionale per tutti gli abbonati al campionato Serie A Enilive stagione sportiva 2024/2025, sarà necessario inserire il numero tessera dell’abbonato nel campo“codice coupon”.RIDOTTO U14: tariffa promozionale per tutti i nati da 01/01/2011, acquisto consentito solo contestualmente ad un biglietto a tariffa Promo Abbonati (adulto) o tariffa Intero.I biglietti per persone diversamente abili (deambulanti o non deambulanti) con grado di invalidità pari o superiore al 80% con accompagnatore, potranno essere richiesti solo inviando una mail all’indirizzo infodisabili@acffiorentina.it entro 48 ore dall’inizio dell’evento.