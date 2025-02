Fiorentina Femminile, domani l'ultima di regular season: al Viola Park c'è la Roma

Ultima giornata di regular season nel campionato di Serie A femminile: la Fiorentina sfida la Roma al Viola Park domani alle ore 15. Un match che nasconde il sapore europeo e che per la squadra di De La Fuente dovrà certificare l'ultimo colpo di coda prima della fase "poule scudetto" al termine di un periodo decisamente amaro, dove oltre alla sconfitta in Supercoppa (dovuta proprio alla Roma), Tortelli e socie hanno ottenuto appena un punto nelle ultime cinque partite.

Non sarà tuttavia una sfida facile visto che la Fiorentina - che ha ben 7 punti in meno rispetto alle avversarie - non potrà disporre del centravanti Janogy (che si è infortunata qualche giorno fa). Al momento le sono dirette contendenti della Fiorentina per un posto nella Champions League 2025/26 e la corsa per il pass europeo inizierà già da questa giornata, prima appunto della fase "playoff" che inizierà dalle prossime settimane. Possibile l'esordio della nuova arrivata nel corso del mercato di gennaio Della Peruta.