FIORENTINA FEMM, L'undici ufficiale contro il Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oltre alla prima squadra maschile, impegnata alle 15:00 contro il Como al Sinigaglia, oggi scende in campo anche la Fiorentina Femminile. Le ragazze di De La Fuente affronteranno il Milan al Viola Park alle ore 12:30. Le viola hanno bisogno di tornare al successo dopo la sconfitta contro la Roma per 1-0 e il pareggio a reti bianche contro il Napoli. La Fiorentina adesso, dopo la vittoria dell'Inter nell'anticipo di ieri proprio contro le partenopee, si trova al terzo posto con 22 punti. Con un successo le gigliate scavalcherebbero di nuovo le nerazzurre andando a meno uno dalla Juventus, impegnata alle 18:00 contro il Como. Di fronte alla Fiorentina ci sarà il Milan che, sesto in classifica con 13 punti, in campionato è reduce da due sconfitte consecutive contro Juventus e Como. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Filangeri, Tortelli, Erzen; Breitner, Severini, Snerle; Bredgaard, Janogy, Bonfantini. All.: De La Fuente

MILAN (4-3-3): Giuliani; Soffia, Piga, Sorelli, Koivisto; Mascarello, Rubio, Ijeh; Dompig, Nadim, Renzotti. All.: Bakker