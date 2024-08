FIORENTINA FEMM, Il programma delle amichevoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non solo la squadra di Palladino anche la Fiorentina Femminile entra nel vivo nella sua fase di preparazione alla nuova stagione. La formazione allenata da De La Fuente, confermato sulla panchina viola anche per la prossima stagione, disputerà quattro amichevoli in questo mese di agosto. Si parte da Parma-Fiorentina domenica 4 agosto, mentre l'ultima sarà contro il Como venerdì 23. Nel mezzo le sfide contro Ternana e Roma. La società gigliata ha reso noti i test match delle ragazze in viola tramite il sito ufficiale del club, questo il comunicato: "La preseason della squadra Femminile entra nel vivo in questo mese di agosto con quattro amichevoli in programma. La squadra viola infatti, dopo un paio di settimane di lavoro al Viola Park, è pronta alla prima uscita questa domenica a Noceto per un test contro il Parma. Successivamente le gigliate andranno in Umbria dove affronteranno la Ternana a Narni. Due squadre - il Parma e la Ternana - che militano in Serie B con ambizioni di promozione, dunque due ottimi test iniziali. Il 17 agosto invece sarà il giorno del tradizionale confronto estivo con la Roma al CPO Giulio Onesti. Chiuderà la fase di pre campionato l'amichevole con il Como a Cislago".

Il programma dettagliato:

4 Agosto 2024 | Ore 17.00 | Parma vs ACF Fiorentina | Noceto (PR)

10 Agosto 2024 | Ore 17.00 | Ternana vs ACF Fiorentina | Stadio Gubbiotti (Narni)

17 Agosto 2024 | Ore 17.00 | AS Roma vs ACF Fiorentina | CPO Giulio Onesti (RM)

23 Agosto 2024 | Ore 17.00 | Como Women vs ACF Fiorentina | Cislago (VA)

