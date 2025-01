FEMMINILE, Dalla Svezia arriva Filippa Cumark: ufficiale

FirenzeViola.it

© foto di Uefa/Image Sport

Nuovo innesto per la Fiorentina femminile in questo gennaio di calciomercato: dalla Svezia arriva Filippa Cumark, centrocampista classe 1995. Questo il comunicato ufficiale del club viola, con Cumark che ha firmato fino al 2027 e si aggregherà subito alla squadra guidata da De La Fuente: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Svedese Filippa Curmark. Classe 1995, Filippa è una centrocampista e arriva dall’Hacken. Cresciuta calcisticamente in Svezia, dove ha difeso i colori di IFK Kalmar, Jitex BX e Kopparbergs/Göteborg Fotboll Club, vanta un Campionato Svedese e due Coppe di Svezia nel suo palmares.

Ha indossato i colori della Nazionale Svedese in tutte le formazioni giovanili e ha debuttato in Nazionale Maggiore nel 2020. Filippa ha scelto il numero 77 e giocherà con la maglia della Fiorentina fino al 30 Giugno 2027. VÄLKOMMEN FILIPPA! ".