Femminile, contro il Milan alle 15:00 inizia il girone di ritorno della poule scudetto

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali il cammino nella poule scudetto della Fiorentina femminile riprende questo pomeriggio contro il Milan al Centro Sportivo Vismara. Come riporta La Nazione oggi in edicola si tratta della prima giornata del girone di ritorno. Per provare ad aggiudicarsi la qualificazione in Europa anche per la prossima stagione, come sottolineato dal tecnico De La Fuente, le gigliate dovranno per forza vincere contro le rossonere. Severini e compagne al momento sono 4° a 35 punti, sei in meno della Roma terza ed ultima qualificata alla prossima Champions League. Il Milan invece si trova in sesta posizione a quota 31.