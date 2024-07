EX VIOLA, Ohrstrom dà l'addio al calcio: il saluto social

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 17 anni di carriera, di cui ben 14 spesi in Italia dove ha vestito le maglie di Verona, Fiorentina, Lazio e Roma, per la svedese Stephanie Ohrstrom è giunto il tempo di appendere i guantoni al chiodo. La portiera classe ‘87 ha infatti annunciato il suo addio al calcio giocato con un post sui propri canali social in cui ripercorre le tappe di un percorso iniziato a cinque anni e che l’ha portata a vincere quattro Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Di seguito il suo post d'addio: "Dopo 32 anni, è giunto il momento di dire addio a calcio. Dopo settimane di riflessione, ho deciso di concludere la mia carriera da giocatrice e che sia ora di affrontare nuove sfide.

Oltre a ringraziare la mia famiglia, che è sempre stata il mio più grande sostenitore, e tutte le persone straordinarie che ho incontrato sul e intorno al rettangolo verde, voglio ringraziare la piccola Stéphanie. Una bambina che, senza paura, amava stare in porta e che ha sempre messo la passione al primo posto. Una bambina che forse avrebbe dovuto valorizzarsi e difendersi un po’ di più nel corso degli anni, ma che crede fermamente che la passione e il lavoro duro e onesto sia sufficienti per arrivare lontano. Quella bambina ha sacrificato tanto, ma ha ricevuto moltiplico in cambio, sia sul campo che nella vita.

Lasciare qualcosa che ti ha definito per così tanto tempo è un po’ spaventoso. Ma cambio vuol dire crescita e non vedo l’ora di scoprire cosa riserva il futuro".