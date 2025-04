Definiti i format di Coppa e serie A Femminile per la prossima stagione: si passa da 10 a 12 squadre

vedi letture

Si è svolta a Roma, presso la sala 'Paolo Rossi' della sede della FIGC, l'Assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica, alla presenza anche del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente della FIGC Gabriele Gravina e di quello della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli.

"La presenza di un rappresentante del Governo in un'assemblea della Serie A Femminile è un momento storico - ha sottolineato la presidente della Divisione Serie A Femminile, Federica Cappelletti -. Un segnale di vicinanza e la conferma che alle parole possono seguire i fatti. Uno spartiacque tra il prima e il dopo, l'inizio di un percorso da fare insieme alle istituzioni, un confronto sempre più vicino e che può portare il calcio femminile italiano a degli obiettivi fino a qualche tempo fa inaspettati. Stiamo vivendo un periodo di grande crescita, grazie alle istituzioni e grazie alla Federazione che ci ha dato l'opportunità di avere uno sviluppo costante e concreto. Grazie al Governo per la vicinanza mostrata negli ultimi anni e negli ultimi mesi, con un impegno preso prima verbalmente e poi concretizzato con il rifinanziamento del fondo per il professionismo".

Competizioni 2025-26

L'Assemblea ha approvato il format della Serie A Femminile per la stagione 2025-26. Vista la riforma dei campionati femminili, con l'organico della Serie A che passerà da 10 a 12 squadre e quello della Serie B da 16 a 14, la Serie A Femminile 2025-26 si svolgerà con un girone unico e partite di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate.

. La competizione sarà aperta da un turno preliminare in gara secca che coinvolgerà le squadre neopromosse in Serie B, seguito da un primo turno a cui parteciperanno i club di Serie B e le ultime quattro squadre della graduatoria di Serie A (di successiva pubblicazione) e da un secondo turno in cui entreranno in gioco le altre 8 squadre di Serie A. Quarti di finale e semifinali, come accaduto in questa stagione, saranno disputati con gare di andata e ritorno.Contestualmente,, che si svolgerà con un format compatto in apertura di stagione prima dell'inizio del campionato, e a cui parteciperanno tutte le 12 squadre di Serie A, divise in tre gironi da quattro squadre. Si qualificheranno alla Final Four le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda.