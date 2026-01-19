Coppa Italia Femminile, Pinores-Arce verso il Milan: "Altra gara rispetto al campionato"
Domani sera, alle ore 18.00 allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (VA), va in scena l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile tra Milan e Fiorentina. Una sfida delicata che il tecnico viola, Pablo Pinores-Arce, ha presentato così ai canali ufficiali della Fiorentina: "Abbiamo preparato questa sfida con il Milan con la stessa attenzione, come con tutte le altre squadre.
Ci siamo già scontrati in Campionato, ma questa sarà una partita differente. Puntiamo a qualcosa di importante in questa competizione e iniziamo dal Milan, ogni piccolo passo per me è importante a prescindere dal nome dell’avversario. Scenderemo in campo per vincere, non importa se è un round su andata e ritorno".
