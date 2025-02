Coppa Italia Femminile, in vendita i biglietti per Fiorentina-Juventus: le informazioni

Questa la nota pubblicata dalla Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, in merito ai biglietti per la partita contro la Juventus Femminile di Coppa Italia, in programma domenica al Viola Park:

"Motori accesi per la Coppa Italia Femminile! Domenica 16 Febbraio al Viola Park si gioca la Semifinale di andata del trofeo tra Fiorentina Women e Juventus. Lo stesso duello andò in scena l'anno scorso e in cui la Viola strappò una grande vittoria. Serve la voce di tutto il Curva Fiesole! Vi aspettiamo!

MODALITA’ DI VENDITA



VENDITA LIBERA + PROMO ABBONATI:Dalle ore 10:00 del 11/02/2025 fino ad inizio gara vendita libera dei biglietti, con tariffe dedicate pergli abbonati al campionato Serie A Enilive stagione sportiva 2024/2025.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio (bambini di qualsiasi età e altezza compresi) dovrannoessere muniti di biglietto.

RIDUZIONIPROMO ABBONATI: tariffa promozionale per tutti gli abbonati al campionato Serie A Enilivestagione sportiva 2024/2025, sarà necessario inserire il numero tessera dell’abbonato nel campo“codice coupon”.

RIDOTTO U14: tariffa promozionale per tutti i nati da 01/01/2011, acquisto consentito solo contestualmente ad un biglietto a tariffa Promo Abbonati (adulto) o tariffa Intero.

DIVERSAMENTE ABILI

I biglietti per persone diversamente abili (deambulanti o non deambulanti) con grado di invalidità pari o superiore al 80% con accompagnatore, potranno essere richiesti solo inviando una mail all’indirizzo infodisabili@acffiorentina.it entro 48 ore dall’inizio dell’evento.



PUNTI VENDITA

Sito web https://acffiorentina.vivaticket.it/



SETTORE OSPITI

Si raccomandano i tifosi della squadra ospite di acquistare i biglietti nel SETTORE OSPITI microsettore G9.

TESSERE FEDERALI

Gli accrediti potranno essere richiesti fino a 48 ore prima dell’inizio dell’evento inviando una e-mailad accreditifederali@acffiorentina.it allegando documento di identità e foto/scansione della tessera federale in corso di validità. Seguirà la conferma o meno dell’accredito previa disponibilità molto limitata".