BOQUETE, Lesione al polpaccio per la spagnola. I dettagli

Brutte notizie in casa Fiorentina Femminile. La calciatrice Veronica Boquete, come comunicato tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale della Fiorentina, ha rimediato una lesione di basso grado al muscolo soleo della gamba destra. Queste le parole del club gigliato, che ha sottolineato come la calciatrice abbia già iniziato un percorso riabilitativo:

"ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Veronica Boquete è stata sottoposta ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al muscolo soleo della gamba destra. Veronica ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo individualizzato".