Al lavoro per Dodo, CorSport: "La Fiorentina offre 2 milioni annui"
Oggi alle 08:00
Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola si occupa della trattativa per il rinnovo di Dodo. La Fiorentina - si legge - ha messo sul piatto un’offerta vicina ai 2 milioni di euro netti a stagione, consapevole di poter contare sugli sgravi fiscali garantiti dal Decreto Crescita. Quanto alla durata dell’accordo, il direttore sportivo Roberto Goretti ha proposto a calciatore di estendere la scadenza attuale dal 2027 al 2029, con opzione per il 2030 legata al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Al quartier generale del Viola Park hanno le idee molto chiare: vogliono fare il possibile per convincere l'ex Shakhtar Donetsk a mettere finalmente nero su bianco il suo nuovo contratto.