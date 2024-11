ALL. ROMA FEMM. Contro le Viola una vittoria sofferta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, vittoriosa quest'oggi nel match delle 14:00 contro la Fiorentina per 1-0, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club giallorosso, sottolineando come sia stata una partita sofferta:

"Non so se sia più importante o più sofferta, ma di sicuro è una vittoria determinante per il campionato: ci rimette in condizione di avvicinarci alla Fiorentina e vediamo cosa fa la Juventus, cosa fanno le altre. È una vittoria di grande sacrificio, soprattutto perché nel secondo tempo ci siamo dovute abbassare tanto. Merito anche della Fiorentina. Noi forse abbiamo fatto qualche errore in fase di possesso palla, e questo non ci ha permesso di creare tante occasioni. Qualche situazione l'abbiamo avuta, ma non siamo riuscite a concretizzarla. E contro di loro è così: se non la uccidi, è una squadra che resta viva. Lo hanno dimostrato fino alla fine, con quella occasione clamorosa. Bene così, sono tre punti veramente importanti."