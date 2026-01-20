Al via i quarti di Coppa Italia Women: si parte con Milan-Fiorentina

vedi letture

Parte oggi il programma dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Milan-Fiorentina, Ternana-Inter, Lazio-Roma e Napoli Juvenus, queste le quattro gare che saranno distribuite tra la giornata di oggi, domani e giovedì. Milan-Fiorentina sarà in programma questo pomeriggio alle 18:00. Curiosità, le due squadre si erano già incontrate allo stesso punto della competizione un anno fa. Nella giornata di domani invece scenderanno in campo Ternana e Inter, con la squadra in casa in grande salute dopo la prima vittoria ottenuta in Serie A contro la Lazio. Nella serata di domani, invece, andrà in scena il derby capitolino fra Lazio e Roma. A chiudere il turno sarà Napoli-Juventus, alle ore 18:00 della giornata di giovedì.

Questo il programma completo della Coppa Italia Women:

Gare di andata

Martedì 20 gennaio

Ore 18: Milan-Fiorentina

Mercoledì 21 gennaio

Ore 18: Ternana Women-Inter

Ore 20.30: Lazio-Roma

Giovedì 22 gennaio

Ore 18: Napoli Women-Juventus