ACF WOMEN, Alle 13:00 il sorteggio per la Champions

Alle ore 13:00 a Nyon la Fiorentina Femminile conoscerà il suo avversario nel secondo turno preliminare di Champions League. Dopo aver superato l'Ajax, per la squadra di De La Fuente si prospetta un sorteggio complicato: le avversarie che possono incontrare le Viola sono una tra Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Arsenal, Real Madrid e Manchester City.

Queste sono le 5 teste di serie nel "Percorso Piazzate", la Fiorentina rientra nelle altre 5 non teste di serie insieme alla Juventus. Al termine delle due sfide, di 10 squadre solo 5 saranno qualificate insieme alle 7 delle 14 vincenti uscenti dal Percorso Campioni; per un totale di 12 squadre che comporranno la fase a gironi insieme a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea già qualificate. Di seguito la divisione in fasce delle squadre per gli spareggi e il conseguente coefficiente UEFA:

Percorso Campioni

Teste di serie:

Benfica (POR) coefficiente 36.800

Slavia Praga (CZE) 33.466

St. Pölten (AUT) 32.250

Roma (ITA) 28.800

Twente (NED) 18.400

Vålerenga (NOR) 15.300

Vorskla Poltava (UKR) 14.800

Non teste di serie

Anderlecht (BEL) 14.400

Servette FCF (SUI) 11.350

Mura (SVN) 10.800

Osijek (CRO) 6.700

Celtic (SCO) 6.400

Hammarby (SWE) 4.999

Galatasaray (TUR) 1.500

Percorso Piazzate

Teste di serie:

Paris Saint-Germain (FRA) 98.966

Wolfsburg (GER) 92.799

Arsenal (ENG) 57.999

Real Madrid (ESP) 41.633

Manchester City (ENG) 40.999

Non teste di serie:

Juventus (ITA) 40.800

Häcken (SWE) 34.999

Paris FC (FRA) 26.666

Fiorentina (ITA) 16.800

Sporting CP (POR) 6.800