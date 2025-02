Zanetti su Valentini: "Ha doti importanti ma non gioca dal 10 aprile. Deve fare un percorso"

vedi letture

Il Verona domani affronterà l'Atalanta in campionato. Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match contro i bergamaschi il tecnico dei gialloblu ha parlato anche di Nicolas Valentini, arrivato in questa sessione di mercato dalla Fiorentina. Queste le sue parole: "Valentini ha doti importanti ma non gioca dal 10 aprile, deve fare un percorso per essere al top quando servirà, è un mancino che ci manca che può fare il quinto e anche il braccetto".