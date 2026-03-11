Dagli inviati

Allenamento del Rakow allo stadio Franchi: le immagini di FirenzeViola

Oggi alle 19:35Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Alessandro Di Nardo

Allo stadio Franchi in questi minuti il Rakow, avversaria della Fiorentina domani sera per l'andata degli ottavi di Conference, ha iniziato ad allenarsi partendo dal riscaldamento. Ecco le immagini raccolte dall'inviato di FirenzeViola.