Verso Fiorentina-Rakow, Parisi si scalda al posto di Harrison

Dopo l'allenamento odierno della Fiorentina e la conferenza di Paolo Vanoli, filtrano le prime indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la squadra titolare viola. Un'unica indicazione è stata data appunto da Vanoli, ossia l'impiego di Fabiano Parisi che col Parma era squalificato e dunque si è riposato. Difficile dire però in quale ruolo. Più probabile però che il tecnico lo rimetta da esterno destro al posto di Harrison che come detto da Vanoli dopo un primo momento in cui ha giocato sulla scia dell'entusiasmo della nuova maglia ora sta un po' tirando fiato. Più probabile dunque che terzino sinistro sia Balbo (o Fortini con il venezuelano a destra). Ndour vice Fagioli, Fabbian a centrocampo e Fazzini esterno sinistro al posto di Gudmundsson. In attacco più Piccoli che Braschi (o lo stesso Gudmundsson come lasciato intendere da Vanoli) dall'inizio. In porta più Christensen che De Gea. Questa dunque la probabile formazione:

FIORENTINA (4-1-4-1): 53 Christensen; 29 Fortini, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 62 Balbo; 27 Ndour; 65 Parisi, 8 Mandragora, 80 Fabbian, 22 Fazzini; 91 Piccoli.