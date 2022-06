VLAHOVIC, E l'idolo Djokovic: "Lo ammiro per la forza"

Durante la sua intervista al The Telegraph, Dusan Vlahovic ha parlato anche dei suoi modelli al di fuori del mondo del calcio: "Michael Jordan per la mentalità. E Novak Djokovic. E' serbo e senza dubbio il numero uno. E' un grande campione e lo ammiro, anche per la forza mentale: come affronta i problemi o come può giocare 7 partite consecutive superando 7 ostacoli diversi. Quando credi in te stesso, quando hai fiducia, niente ti destabilizza. Serve avere questa forza mentale".