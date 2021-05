VIERCHOWOD, Gattuso vada dove c'è ambizione

Intervistato sui temi d'attualità del calcio italiano, Pietro Vierchowod ha parlato anche del futuro di Gennaro Gattuso, accostato insistentemente alle panchine di Fiorentina e Lazio: ""Penso che Gattuso sia una persona ambiziosa: o va in una squadra che ha le idee chiare e punta ad un ottimo campionato o sennò che senso ha ad andare dove non c'è ambizione. La Lazio ci sta come ipotesi per il suo futuro, ma dipende da che giocatori potranno arrivare. Io non andrei in una società dove non posso decidere". L'ex- difensore tra le altre anche di Fiorentina e Milan ha espresso poi un giudizio sulla stagione del Napoli di Gattuso: "Una squadra come il Napoli che ha fatto una seconda parte di campionato ottima arrivava all'ultima domenica da favorito e non riuscire a vincere contro il Verona, che non aveva niente da chiedere al campionato, è una grave macchia sulla stagione. Non puoi ciccare una partita così. Qualcosa ha sbagliato sia la società che l'allenatore. Devono fare mea culpa, hanno buttato il campionato per una partita insignificante per gli altri e importantissima per loro. Capisco la delusione di De Laurentiis".