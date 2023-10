VIDEO, F. Melo: espulsione e testa a testa con l'arbitro

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex centrocampista della Fiorentina, Felipe Melo, si è reso più volte protagonista di episodi particolari durante la sua carriera e anche in Brasile non ha perso il vizio. Durante la gara Fluminense-Corinthians, il brasiliano è stato espulso per proteste dalla panchina ed è corso in campo per andare testa a testa con l'arbitro. Di seguito il video postato da SportItalia su Instagram: