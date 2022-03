VERETOUT, Marsiglia offre 7-8 milioni per l’ex viola

INDISCREZIONI DI FV RITIRO, RIPRESI I CONTATTI CON MOENA PER LE DATE Mentre la stagione attuale entra nel vivo, marzo/aprile sono i mesi in cui si inizia ad impostare il ritiro estivo della prossima, che per la Fiorentina sarà ancora a Moena. Le parti ne stanno parlando in questi giorni e in linea di massima la Fiorentina... Mentre la stagione attuale entra nel vivo, marzo/aprile sono i mesi in cui si inizia ad impostare il ritiro estivo della prossima, che per la Fiorentina sarà ancora a Moena. Le parti ne stanno parlando in questi giorni e in linea di massima la Fiorentina... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, DOPO LA SOSTA EMPOLI E ROMA IN COPPA Il campionato Primavera è fermo per gli impegni delle nazionali giovanili, oltre che della nazionale maggiore. Così le squadre torneranno in campo il week end successivo. E la Fiorentina di Alberto Aquilani in corsa per un posto playoff, meglio ancora se... Il campionato Primavera è fermo per gli impegni delle nazionali giovanili, oltre che della nazionale maggiore. Così le squadre torneranno in campo il week end successivo. E la Fiorentina di Alberto Aquilani in corsa per un posto playoff, meglio ancora se... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi