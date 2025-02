Venuti potrebbe tornare in Serie A: sull'ex Fiorentina c'è il Venezia

Lorenzo Venuti torna in Serie A? Come riporta Sky Sport, il Venezia potrebbe accogliere il difensore ex Fiorentina e Lecce. Dopo appena sei mesi l’avventura di Venuti alla Sampdoria potrebbe già concludersi perché con il Venezia si sta lavorando a uno scambio: Venuti si trasferirebbe in laguna, mentre Antonio Candela approderebbe a Genova. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto per entrambe le squadre, con gli ultimi dettagli da definire prima dell’ufficialità.