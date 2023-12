FirenzeViola.it

Sembra essere giunta al capolinea la questione "Matias Vecino" in casa Lazio. Dopo qualche giorno fuori rosa a causa di un'incomprensione con Maurizio Sarri, il centrocampista uruguaiano ex viola, è rientrato nella lista dei convocati per l'impegno di domani sul campo dell'Hellas Verona.