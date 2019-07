VARGAS, Può riniziare a giocare: due club ci pensano

Dopo sei mesi di inattività che sembravano essere l'inizio della fine della carriera da calciatore per Juan Manuel Vargas, l'esterno peruviano ex Fiorentina potrebbe riprendere a giocare. Due club colombiani, l'Atletico Nacional e Junior di Barranquilla, si sarebbero informati per far riprendere le attività al "Loco". Il giocatore mancino però, non ha ancora sciolto le riserve. A riportarlo è Antenna2.