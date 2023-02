UFFICIALE, Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia

Lo Spezia ha scelto Leonardo Semplici. Sarà lui il nuovo tecnico della squadra ligure, come annunciato dal club, come erede dell'esonerato Gotti: "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza".