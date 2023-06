TORREIRA, Spinge per l'Italia, Sarri lo vuole alla Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri ha fretta di inserire nella sua Lazio un nuovo playmaker, andando così a sostituire il deludente Marcos Antonio. Approfondisce la questione il Corriere dello Sport, secondo il quale la lista dei candidati si è ristretta ormai a soli due nomi: Jorginho dell'Arsenal e Lucas Torreira del Galatasaray. Per il primo - scrive il quotidiano - servono due condizioni: il centrocampista deve dimezzarsi lo stipendio e i Gunners devono chiudere per il sostituto Declan Rice. Più semplice, almeno per adesso, arrivare all'ex viola. L’uruguaiano vuole lasciare la Turchia e spinge per tornare in Italia. La scorsa estate è costato ai turchi 6 milioni di euro e l'ex Fiorentina oggi ha uno stipendio da 3 milioni: cartellino e ingaggio sono insomma alla portata, si possono trovare delle soluzioni per chiudere l’operazione e portarlo alla corte del suo grande estimatore Sarri.