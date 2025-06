Tomovic torna a giocare in Serbia: ufficiali il passaggio al Cukaricki

Dopo l’esperienza con i greci del Nea Salamis, Nenad Tomovic fa ritorno in Serbia, scegliendo di indossare la maglia del Cukaricki, club che la Fiorentina ha incontrato nella Conference League edizione 2023/24.

“Sono davvero felice della scelta che ho fatto e dell’accordo raggiunto – ha dichiarato l’ex difensore viola –. Desidero ringraziare tutti i componenti del club per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato sin dal nostro primo contatto. Farò il possibile per ripagare questa stima, sia con il mio atteggiamento fuori dal campo che, soprattutto, con le prestazioni in partita”. Nel 2023, la Fiorentina superò i serbi con un 1-0 in trasferta, per poi travolgerli con un 6-0 al Franchi.