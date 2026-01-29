Piace Disasi, CorSport: "Da capire i margini, ecco l'ingaggio"
Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sul mercato in difesa della Fiorentina. Tra i nomi che hanno preso quota nelle ultime ore c’è Axel Disasi del Chelsea, fondamentalmente perché, essendo rientrato a Londra l’argentino Aaron Anselmino, i Blues hanno liberato uno slot per i prestiti internazionali. Disasi piace alla dirigenza viola ed è fuori rosa, ma ha un contratto valido ancora fino al giugno del 2029. Da capire i margini economici, perché il francese guadagna poco meno di 3 milioni di euro. Non solo: la Fiorentina continua a sperare in cuor suo di poter convincere Radu Dragusin del Tottenham.
Ma la concorrenza è folta, c'è anche il Milan. Da tenere d’occhio Diogo Leite dell’Union Berlino. Chieste informazioni per Soungoutou Magassa del West Ham e Jaka Bijol del Leeds. Piste fredde.
