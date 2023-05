SEMIOLI, Samp ci creda fin quando c’è possibilità

FirenzeViola.it

Franco Semioli è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. L'ex giocatore di Fiorentina, Sampdoria e Torino, ha parlato così: “Le partite sono tutte da giocare e quando si va in campo si cerca sempre di fare bene e di non fare figuracce, si mette sempre il massimo impegno. Penso che sarà una partita vera quella tra Torino e Sampdoria, anche se gli stimoli saranno diversi, il Torino ne ha ancora, mentre la Sampdoria è in una situazione di classifica dove fatica a pensare al futuro”.

Secondo lei la Sampdoria può ancora salvarsi?

“E’ una bella domanda. Me lo auguro perché vi ho giocato per tre anni, che sono stati meravigliosi e sono stato veramente bene. La piazza è calda e vedere questa situazione, anche con la società che ha tanti problemi, mi fa male perché i blucerchiati non meritano di essere ultimi, soprattutto per l tifoseria che meriterebbe posizioni di classifica medio-alte. Fino a quando ci sarà la speranza, data dall’aritmetica, sono sicuro che la Samp giocherà per ottenere il massimo”.

Il Torino che ha davanti Sassuolo (43), Monza (44), Bologna e Fiorentina (45) e ha gli stessi punti dell’Udinese (42) è più attrezzato di queste squadre?

“Ci sono squadre che magari in casa sono pericolose, mentre fuori fanno veramente fatica. Il Torino invece non è fra queste perché può vincere in casa, ma anche in trasferta come ha fatto con la Lazio. Ci si può aspettare di tutto dai granata quindi devono cercare di ottenere il massimo a partire da questa sera con la Samp, che rappresenta una buona opportunità”.