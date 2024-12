SALAH, 1° in Premier con 10 gol e assist prima di Natale

FirenzeViola.it

Diciotto gol e 14 assist in tutte le competizioni, Mohamed Salah sta giocando una prima parte di stagione letteralmente sensazionale con la maglia del Liverpool. L'ala destra egiziana, dopo aver saltato la gara di Carabao Cup, è tornata subito a segnare e firmare una doppietta d'autore contro il Tottenham, abbattuto ieri dai Reds con un poderoso 6-3. Salah da ieri è diventato il primo giocatore nella storia a segnare 10 gol e fornire 10 assist in Premier League prima di Natale. Un super traguardo per l'ex viola.