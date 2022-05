ROGGI, Viola altalenanti. Chissà senza alti e bassi...

Moreno Roggi, ex terzino della Fiorentina, è intervenuto alla vigilia della partita contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Più che tranquilli, i bianconeri mi sembrano in emergenza. Non hanno grandi cose da chiedere al campionato, ma sarà una partita importante e sentita anche per loro, dove non bisognerà abbassare la guardia. Ci penserà l'ambiente a ricordare ai calciatori questo concetto".

Come giudica la stagione della Fiorentina?

"Altalenante, ma sicuramente gli obiettivi che c'erano sono stati centrati. L'appetito però viene mangiando e domani vedremo se è stato un campionato di grande livello, dipende solo dai viola l'Europa. I continui alti e bassi hanno tolto un po' di verve a questo campionato, serviva continuità: pensa dove potevamo essere".

Italiano è un allenatore da big?

"Penso che sia un ottimo allenatore che ha fatto sempre molto bene in ogni categoria finora. Se andremo in Europa avrà fatto una cosa meravigliosa, ma in ogni caso rimane un ottimo campionato, dove è stato molto bravo nella gestione di Vlahovic. Non parlo solo da quando è andato via, ma anche all'inizio, da quando si è iniziato a parlare del suo contratto. Lo ha protetto insieme alla squadra e lui ha segnato molto".

Come mai si affida sempre al 4-3-3?

"Si è trovato bene da sempre e ne rimane giustamente fedele. Cambia spesso anche grazie alle sostituzioni a gara in corso e riesce a dare anche in durante la partita un diverso aspetto e una diversa formazione alla squadra".