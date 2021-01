ROCCATI, Inutile analizzare un 6-0, testa alla prossima

Il day-after della debacle di Napoli si cerca di analizzare una giornata storica in negativo per la Fiorentina. Per trovare una sconfitta così pesante dei viola bisogna tornare al dicembre 2004, quando la Fiorentina di Buso perse 6-0 a San Siro contro il Milan delle stelle di Ancelotti. In porta per i viola c'era Marco Roccati, che sostituì nel secondo tempo Lupatelli tra i pali della Fiorentina. Proprio Roccati ha parlato a Pentasport della giornata no dei viola e di come si può ripartire dopo una sconfitta così pesante: "Quella di ieri è stata una partita molto strana. Quando gli episodi ti portano così male poi è difficile risalire la china. Dopo lo svantaggio ci sono state diverse occasioni per la Fiorentina, purtroppo il Napoli tutte le volte che andava in avanti faceva gol. Quando ti capita di subire una sconfitta del genere si è consapevoli che oltre alla sfortuna si è sbagliato qualcosa. Sia allora (ndr: contro il Milan) che in questa circostanza si giocava contro una squadra forte, se la trovi in giornata positiva puoi anche rischiare di prendere un frittatone. La Fiorentina nel primo tempo ha provato sempre a giocare, se trovi una giornata come questa e sei una squadra senza carattere ti metti dietro e cerchi di limitare i danni, se hai carattere come ha dimostrato la Fiorentina vai avanti e magari rischi anche qualcosa".

Come ripartire dopo una sconfitta così pesante?

"Noi dopo il k.o. di San Siro avevamo una partita in casa alla portata (ndr: col Chievo, vinta poi 2-0) e ci siamo concentrati su quello, senza analizzare il 6-0, visto che in una partita del genere c’è poco da analizzare. Noi allora, come ora, eravamo una squadra più forte di quanto mostrava la classifica, avevamo giocatori di qualità e questi giocatori volevano mostrare che quella di San Siro era stata un caso.

Un dato che ha fatto specie della gara di ieri sono stati anche gli zero cartellini per i viola:

"Penso sia anche un sintomo di intelligenza. Non ha senso trasformare una giornata storta in una caccia all’uomo, si rischia di fare una figura anche peggiore e prendere cartellini pesanti. Un cartellino sul 6-0 per una brutta entrata può far felice per un attimo i tifosi ma non aggiusta nulla, anzi".