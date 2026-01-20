Calciomercato Fatta per Richardson al Copenaghen: formula e cifre dell'operazione

È fatta tra Amir Richardson al Copenaghen. C'è l'accordo tra le parti per il passaggio a titolo temporaneo del centrocampista classe 2002 ai danesi, che come vi avevamo anticipato ieri manterranno il diritto di riscatto per circa 10 milioni di euro. Il Copenaghen ha quindi superato definitivamente la concorrenza del Brest. Fumata bianca per la cessione di Richardson: entro breve è atteso l'annuncio. Dopo un anno e mezzo l'ex Reims lascerà la Fiorentina.