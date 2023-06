REBIC, L’ex viola può finire in Turchia: c’è il Besiktas

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Tanti movimenti per il Milan non solo in entrata. La società rossonera è pronta a salutare Ante Rebic. L'attaccante croato è reduce da un campionato non positivo e lo stipendio 3,5 milioni di euro all'anno ha indotto il club di via Aldo Rossi a prendere la decisione di mettere il giocatore sul mercato. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sulla punta ci sarebbe l'interessa del Besiktas ma a frenare la trattativa sarebbe proprio l'ingaggio ritenuto troppo alto. La squadra di Istanbul inoltre sarebbero disponibili al prestito garantendo le stesse cifre che guadagna in rossonero. In caso invece di un acquisto a titolo definitivo, Rebic dovrebbe ridursi lo stipendio.