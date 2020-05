RANGERS, Ad un passo l'accordo per Hagi col Genk

Secondo quanto riportato da BBC Scotland il Genk e il Rangers sono vicini all'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Ianis Hagi in Scozia. 21 anni, l'ex Fiorentina è arrivato ai Gers a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Nelle 12 partite disputate ha segnato tre reti, due di esse nella sifida di Europa League che ha consentito alla squadra di Steven Gerrard di approdare agli ottavi di finale.