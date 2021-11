PRUZZO, Viola non deve ripetere la prova con la Lazio

L'ex Fiorentina Roberto Pruzzo ha detto la sua sulla sfida di domani a Torino tra i viola e la Juventus: "Andare a Torino con più punti della Juve è una priorità. Certo che la trasferta è pericolosissima anche per il momento in cui è la squadra di Allegri. Penso che non si debba ripetere la partita dell'Olimpico contro la Lazio, quando la Fiorentina mi sembrava che volesse accontentarsi e sperare in un episodio buono, chiaro che con squadre come la Juventus è più facile che siano loro a sfruttare gli episodi.

Venuti favorito su Odriozola? Possibile, lo vedrei meglio accoppiato con Sottil davanti perché Venuti è uno che copre di più, più tattico rispetto ad Odriozola. Se facesse giocare lo spagnolo credo che davanti sulla destra metterà Callejon. Già il fatto che però ci siano solo 2-3 ballottaggi e 8 titolari fissi è un'indicazione della continuità che sta cercando Italiano".

E su Dusan Vlahovic: "Non lo vedo condizionato nè condizionabile, ha una forza mentale di grande livello. Non pensa al futuro ma dà sempre tutto in ogni partita. Un centravanti però generalmente ha bisogno della squadra, se la squadra lo supporta come nell'ultima partita lui poi Vlahovic fa la differenza, ma domani contro una difesa solida servirà soprattutto una grande prestazione di squadra".