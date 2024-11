PRANDELLI, Nei viola il nucleo italiano fa la differenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Serie A, spazio a Cesare Prandelli. L'ex tecnico dei viola ha parlato anche del momento di forma che sta vivendo la 'sua' Fiorentina, ripartendo dal grande inizio di stagione di Moise Kean: "L'ambiente fa la differenza e Firenze in particolare ti può dare qualcosa in più. Qui si vive di calcio 24 ore su 24, ma ha comunque la possibilità di avere meno pressioni ed essere più libero rispetto a quanto succedeva nella Juventus. Per adesso in carriera gli è solo mancata la continuità, cosa che sta avendo alla Fiorentina.

Se mi aspettavo questa partenza dei viola? Ci speravo ma non ci credevo. Palladino è stato bravo a mettersi subito in discussione, in questo mi è piaciuto. La squadra ha trovato una sua identità e il popolo viola è giusto che sogni. Credo che la Fiorentina sia una tra le poche ad avere 12-13 italiani in rosa, questo è un punto a favore".