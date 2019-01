POCHETTINO, Non acquisteremo Giuseppe Rossi

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa della voce di mercato relativa all'interesse per Giuseppe Rossi, attualmente svincolato: "E' un altro nome da aggiungere alla lista di nomi che hanno accostato al club. Ma è solo una voce e non lo abbiamo preso in considerazione. Se mi chiedete se proveremo a metterlo sotto contratto, vi rispondo che non è una possibilità".