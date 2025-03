Pizarro attende Zaniolo al varco: "Mi aspetto molto da lui. Questa squadra non è continua"

Presente oggi a Firenze, dove assisterà dal vivo a Fiorentina-Panathinaikos e dove parteciperà tra una decina di giorni anche al Pepito Day - la partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi, suo ex compagno alla Fiorentina -, l'ex regista viola David Pizarro ha parlato così dei suoi trascorsi in città: "Tornare qua è sempre bellissimo, ci ho trascorso tre anni stupendi anche sul piano umano. Quella squadra si tolse importanti soddisfazioni. Non conservo rimpianti, ma vorrei tanto rigiocare la finale di Coppa Italia del 2014".

Questo invece il suo pensiero sul match di stasera: "A questa squadra manca un po' di continuità, dopo Natale si è smarrita in gioco e risultati. Mi auguro che stasera si radunino per parlarsi prima della gara perché è importantissima. E mi aspetto molto da Zaniolo, lo conosco dai tempi di Roma, ha grandi qualità e dovrà metterle in campo".